Il avait énervé Al-Khelaïfi, il est viré trois jours plus tard

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Une prise de bec à distance avec le boss du PSG, et Max Eberl n'est plus le directeur sportif du RB Leipzig. Le timing est troublant, mais c'est pour une autre raison que le club allemand se sépare de son dirigeant.

Nasser Al-Khelaïfi est un homme avec une énorme influence au PSG, dans le football français, et même en Europe. Mais après, ce n’est pas la dernière sortie de Max Eberl qui lui a coûté sa place. En début de semaine, le directeur sportif du RB Leipzig a surpris tout le monde en annonçant que, malgré un prêt sans option d’achat, le club allemand comptait bien conserver Xavi Simons pour les années à venir, zappant le retour à priori prévu du Néerlandais au PSG en fin de saison. « Bien sûr, nous avons l'intention de le prolonger dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il réalise actuellement une très bonne saison. Je pense que nous le lions émotionnellement au RB Leipzig », avait confié le dirigeant de Leipzig.

RB Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung beim Bundesligisten. pic.twitter.com/PMSmML6FJ3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 29, 2023

En retour, Nasser Al-Khelaïfi avait confié sa surprise devant une telle prise de parole, alors que ce dossier ne doit pas du tout aller dans ce sens, même si le Paris SG n’a pas forcément montré son grand attachement à l’ancienne pépite du FC Barcelone en le prêtant deux années de suite. Mais en tout cas, ce dossier ne sera plus pris ne mains par Max Eberl, qui a été viré du RB Leipzig ce vendredi. Une décision prise en raison du « manque d’attachement » du dirigeant allemand envers son club actuel. Il faut dire que Eberl, apprécié pour ses qualités de recruter et sa capacité à construire une équipe compétitive, est un candidat très sérieux pour le poste de directeur du Bayern Munich, qu’il pourrait donc accepter très prochainement. Nul doute qu’il retrouvera donc Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sur quelques dossiers si cela venait à se confirmer. Le club bavavois, qui voulait compléter son organigramme rapidement, est désormais servi.