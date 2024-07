Ginola trahi par M6, la télé c'est pire que le foot

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

L'Euro 2024 en Allemagne est diffusé en France sur les antennes de TF1, beIN Sports et M6. Chez M6, du changement a eu lieu avec l'arrivée récente et notable de Christophe Dugarry.

L'Euro 2024 bat son plein et les diffuseurs s'en régalent. M6 est de nouveau de la partie. Le groupe avait décidé de faire quelques changements pour la compétition. Christophe Dugarry a notamment débarqué et commente les rencontres avec Xavier Domergue. Ces dernières années, de nombreuses personnalités proches du monde du football ont officié sur M6. C'est le cas de David Ginola, arrivé en 2016 et parti en 2020 après avoir été écarté de l’animation de « La France a un incroyable talent ». Un départ pas vraiment digéré par l'ancien joueur du PSG, qui fait désormais quelques apparitions dans le Canal Champions Club sur Canal+.

Ginola dégomme l'univers de la télé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Ginola (@davidginolaofficial)

Lors de quelques mots échangés avec Nice Matin, Ginola est revenu sur son départ de M6. A l'époque, on l'avait mis de côté en prenant comme excuses le Covid et le report du championnat d’Europe de football masculin. « J’ai vécu de belles expériences du M6 mais, dans ces moments-là, une vraie famille se sert les coudes. Je n’ai pas très bien compris le fait d’avoir été aussi peu considéré. Concernant la télé, je mets des bémols. Contrairement au foot, il n'y a pas de méritocratie. Il suffit que ta tête ne plaise pas à quelqu'un, que tu aies eu un mot un peu cash, pour que tout s'arrête alors que je m'étais projeté dans ce métier », a notamment regretté David Ginola, déçu humainement de son passage chez M6. Nul doute qu'il garde cette expérience en tête désormais lorsqu'il est appelé par d'autres médias, dont Canal+. Récemment, on a pu le voir comme jury dans le programme « Au micro » de la chaine cryptée.