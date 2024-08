Gaza ‍: Anwar El Ghazi gagne son procès et prend la parole

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Viré par Mayence pour avoir pris position contre les attaques d'Israël sur Gaza, Anwar El Ghazi a remporté son procès, a été dédommagé et a tenu à le faire savoir.

Ancien grand espoir du football néerlandais, Anwar El Ghazi a tenu à partager son actualité sur ses réseaux sociaux ce vendredi soir. L’attaquant avait été limogé par son club du FSV Mayence en Bundesliga pour avoir apporté son soutien à la Palestine et aux victimes de Gaza dans son conflit avec Israël, après un bombardement de la part de l’état hébreu en octobre 2023. El Ghazi s'était dit notamment contre toute forme de génocide, et avait aussi terminé son intervention par un message qui pouvait être interprété comme un appel à la haine. Depuis, le joueur passé par Lille au début de sa carrière a gagné un premier procès en juillet dernier, stipulant que son licenciement avait été abusif en raison de la liberté d'expression. Et en ce mois d’août, il a vu le tribunal forcer Mayence à lui verser 1,7 millions d’euros en dédommagement, ce dont le joueur s’est félicité dans un message sur les réseaux. Tout en précisant que 500.000 euros seraient donnés à Gaza pour aider les enfants victimes de cette guerre.

Anwar El Ghazi remercie Mayence

« Après avoir reçu un paiement significatif de Mayence, je voudrais clarifier que ma bataille judiciaire n’a jamais, pour moi, été une question d’argent. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier Mayence pour deux choses.

En premier, pour pour ce versement substantielle, donc 500.000 euros seront versés à des projets pour les enfants à Gaza. J’espère que Mayence, malgré ses essais infructueux et répétés pour éviter d’avoir à effectuer ce paiement, se consolera par le fait qu’ils auront, par mon biais, contribué financièrement a rendre la vie un peu plus supportable pour les enfants de Gaza.

En second, en tentant de me faire taire sur ce sujet, ils ont rendu ma voix encore plus forte pour les oppressés et les opprimés de Gaza », a conclu Anwar El Ghazi, qui a depuis changé de club pour rejoindre Cardiff City en D2 anglaise.