France-Argentine ‍: Ça va trop loin, il le dit haut et fort

Après les provocations d’Emiliano Martinez et Enzo Fernandez envers la France depuis la Coupe du Monde au Qatar, un joueur tricolore a ouvertement critiqué leur comportement dans une interview.

Près de deux ans après la Coupe du Monde 2022 qui a vu l’Argentine dominer la France en finale après la séance de tirs au but, le comportement de certains joueurs de l’Albiceleste ne passe toujours pas. Joueur français formé à Monaco et passé également par Troyes, Giulian Biancone évolue désormais à l’Olympiakos et a chambré Emiliano Martinez après l’avoir éliminé avec Aston Villa en demi-finale de Ligue Europa Conférence en mai dernier avec la formation grecque. Dans une interview pour le média 90 Football, le Français de 24 ans est revenu sur le comportement du gardien lors de la finale du Mondial qatari : «Ce que je n’ai pas aimé dans le comportement d’Emiliano Martinez, c’est le manque de respect. Je pense notamment à la poupée avec la tête de Mbappé à sa réaction quand il a reçu le trophée de meilleur gardien qui a été, pour moi, horrible. C’est un manque de respect pour le lieu et la cérémonie. Il a continué beaucoup même en Premier League. Je le trouve très arrogant. Le fait d’avoir joué contre lui et de l’avoir éliminé… J’ai vu passer cette photo sur Twitter et je l’ai mise en story. Je la trouvais géniale, il y a eu énormément de réactions. Je suis content parce que j’ai fait plaisir à mes amis français et à nos supporters», a-t-il affirmé.

Les propos de Biancone ont fait énormément réagir en Argentine et ont fait le tour des médias locaux. Pour autant, ce dernier a également critiqué le comportement du milieu de terrain Enzo Fernandez, qui s’est filmé sur Instagram reprenant en chanson le chant raciste envers les joueurs français après le sacre à la Copa America cet été : «Ce qu’a fait Enzo Fernandez, ce n’est pas tolérable. S’ils ont envie de chanter ça entre eux dans une chambre d’hôtel ou le vestiaire sans caméra, c’est leur problème. Ils font les chants qu’ils veulent - je trouve ça dégueulasse et horrible de chanter des choses comme ça - mais ne mets pas ça sur les réseaux. Ne montre pas aux gens, n’attire pas l’animosité. Si tu le fais, ne t’étonne pas d’avoir des réponses derrière. Je trouve que le gardien est allé un peu trop loin, et le milieu beaucoup trop loin, ce n’est pas qualifiable. J’espère qu’on leur rendra la monnaie de leur pièce», a-t-il poursuivi. Une revanche qu’évoque Giulian Biancone a peut-être déjà eu lieu, puisque la France a sorti l’Albiceleste en quarts de finale du tournoi olympique à Paris, et a également triomphé en finale de cécifoot contre cette même Argentine pendant les Jeux Paralympiques. Cela n’effacera peut-être pas le Mondial, mais c’est déjà ça de pris.