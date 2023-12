Football ‍: La Turquie arrête tout ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Encore une fois, le football a dépassé les bornes ce lundi soir. C’était en Turquie, à Ankara, où l’arbitre Halil Umut Meler, a été frappé au visage à la fin du match par le président et homme politique du club local d’Ankaracugu, après le match nul 1-1 face à Rizespor. Tombé au sol et frappé encore par des membres du staff local, l’arbitre a pu se relever et quitter le terrain avec la trace des coups.

Un comportement honteux qui a choqué le gouvernement turc, qui a décidé d’interrompre totalement l’ensemble des matchs de football dans tout le pays jusqu’à nouvel ordre. Même si cette mesure va surtout servir à calmer les choses alors que tout le football turc est médusé par ce dérapage inqualifiable, le syndicat des arbitres a fait savoir que plus aucun officiel ne sera sur les terrains jusqu’à nouvel ordre également. Une décision qui a peut-être aussi forcé les instances à tout annuler.