Foot : Paul Pogba exige la fin du racisme, l'UEFA dit banco

Même si les instances tentent de stopper le racisme dans les stades de football depuis quelques années maintenant, les problèmes sont toujours là… C’est donc pour cette raison que Paul Pogba a décidé de prendre les choses en main.

Le 8 décembre dernier, lors du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Basaksehir, un évènement historique s’est déroulé. Puisque pour la première fois, des joueurs ont définitivement quitté le terrain pour un souci de racisme. Victime de propos discriminatoires de la part du quatrième arbitre, Pierre Achille Webo, l’adjoint de l’équipe d’Istanbul, a donc écrit une page d’histoire avec Demba Ba, le meneur de la fronde. Malgré cet acte marquant, la lutte contre le racisme dans le foot doit encore se poursuivre. Et c’est dans ce sens que Paul Pogba s’est exprimé.

« La discrimination, le racisme, c’est le plus gros problème dans le football d’aujourd'hui. Nous devons y mettre un terme ! Chaque mois, nous entendons parler d'une personne insultée ou sifflée. On entend le mot ‘singe’. Mais nous devons penser que ces gens ne sont pas que des footballeurs, ils sont avant tout des êtres humains. Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour provoquer ce changement », a lancé, dans la nouvelle campagne de l’UEFA, le milieu de Manchester United et de l’équipe de France, qui espère bien mener ce combat à terme. Ce qui serait une aussi belle victoire qu’à la Coupe du Monde.

⛔ "Discrimination is the biggest problem in football today. We need to stop it."



🎬 Hear from @paulpogba and other top stars as 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗, a brand-new documentary, tackles a problem that football can no longer ignore.#EqualGame