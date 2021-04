Eur : Zidane à la Juventus, alerte à Madrid

Dans : Foot Europeen.

Au moment où Andrea Pirlo est en danger à la Juventus, Zinedine Zidane n'a pas dit non à un retour en Italie. Le Real Madrid est en alerte.

Le Real Madrid a fait un pas vers le dernier carré de la Ligue des champions en battant mardi soir Liverpool (3-1), mais du côté des Merengue ce sont les propos tenus par Zinedine Zidane après la rencontre qui font du bruit. En effet, l'entraîneur français de Madrid a été interrogé en direct sur la télévision italienne par Alessandro Del Piero, qui est consultant pour cette chaîne. Et lorsque son ancien coéquipier à la Juventus l'a interrogé sur la possibilité de succéder à un Andrea Pirlo de plus en plus menacé sur le banc turinois, Zinedine Zidane n'a pas fermé la porte. Toujours très précis dans sa communication, Zizou a fait savoir qu'il ne se refusait rien à l'avenir, et notamment un retour à la Juventus.

De manière très habile, les journalistes italiens ont demandé avec le sourire à Zidane Zidane, ce qui lui manquait le plus entre l'Italie et Del Piero. La réponse a fusé. « La Juve a toujours été importante pour moi et Alexandro aussi, parce que nous avons joué ensemble », a d'abord confié l'entraîneur du Real Madrid, qui a ensuite été interrogé par son ancien coéquipier sur la possibilité de le voir venir prendre le poste d'entraîneur de la Juventus au moment où la Vieille Dame connaît un trou d'air. « J’aime ce que je fais, c’est difficile de faire mieux même si j’ai l’équipe pour le faire. L’Italie est dans mon coeur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Mais maintenant je suis là, nous verrons, nous verrons... », a expliqué Zinedine Zidane avec un petit sourire. Des propos qui ont évidemment mis en alerte la presse italienne et espagnole, alors qu'Andrea Pirlo est déjà en danger un an seulement après sa venue sur le banc de la Juventus.