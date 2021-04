LdC : Vinicius porte le Real face à Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Quart de finale aller de la Ligue des Champions

Real Madrid bat Liverpool 3-1

Buts pour le Real Madrid : Vinicius Junior (27e et 65e), Asensio (36e)

But pour Liverpool : Salah (51e)

Privé de plusieurs éléments en défense, le Real Madrid a fait parler son attaque, et notamment l’un des matchs les plus probants de Vinicius Junior sous le maillot merengue. L’attaquant brésilien a inscrit n doublé plein de réalisme pour emmener les siens vers une victoire 3-1 face à Liverpool. Une bonne marge de sécurité même s’il faudra bien évidemment se méfier du retour à Anfield, d’autant que le but de Salah après la pause permet aux Reds d’y croire en cas de succès 2-0 par exemple. Mais en tout cas, la formation de Zinedine Zidane a démontré qu’elle était toujours en très bonne forme quand les matchs couperets arrivaient.