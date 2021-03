Eur : Younès Belhanda viré par Galatasaray

Dans : Foot Europeen.

Le club de Galatasaray a officialisé le licenciement immédiat de Younès Belhanda, ce dernier ayant critiqué ses dirigeants le week-end dernier.

Entre Younès Belhanda et le club de Galatasaray, le divorce est brutal, puisque trois jours après avoir accusé, sur BeInsports, les responsables du club turc d’être plus préoccupés par les réseaux sociaux que par leurs installations sportives, le milieu de terrain a été viré ce mercredi. Arrivé en 2017 à Galatasaray en provenance de l’OGC Nice, l’international marocain n’était plus en odeur de sainteté avec les supporters du club stambouliote, et cela a probablement contribué à précipiter cette sanction. Pour justifier cette rupture de contrat « de manière unilatérale », Galatasaray évoque « un atteinte à la réputation du club et des propos qui relèvent de l’insulte ».