Zidane de retour au Real Madrid, la pression monte

Par Corentin Facy

Le flou règne au Real Madrid sur l’identité de l’entraîneur pour la saison à venir, alors que Carlo Ancelotti est toujours sur le départ. Un troisième retour de Zinedine Zidane au sein de la Casa Blanca n’est pas à exclure.

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Carlo Ancelotti ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Pressenti pour devenir le sélectionneur du Brésil à partir de juin 2024, l’entraîneur italien fait également l’objet de rumeurs au sujet d’une prolongation de contrat au Real Madrid. Le flou règne d’autant que la cible n°1 du club espagnol pour lui succéder, à savoir Xabi Alonso, est sur le point d’échapper à Florentino Pérez. En effet, jeudi après-midi, la presse espagnole dévoilait un accord quasiment bouclé entre l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen et le Bayern Munich dans l’optique de la saison prochaine. Dès lors, les options se réduisent pour le Real Madrid et Florentino Pérez pourrait songer à un certain… Zinedine Zidane.

Guti pousse pour le retour de Zidane au Real

Après deux retours, le champion du monde 1998 serait-il prêt à revenir sur le banc des Merengue pour la troisième fois ? Guti l’espère de tout son cœur. Au micro d’El Chiringuito, l’ancienne légende du Real Madrid a tenté de jouer de son influence pour convaincre « Zizou » de revenir sur le banc madrilène la saison prochaine. « J’aimerais voir Zidane à nouveau au Real Madrid. Avec Mourinho, il y a eu des moments où je me suis ennuyé à regarder le Real Madrid jouer, c’est la réalité. Mourinho n’est pas le profil d’entraîneur qu’il faut pour le Real Madrid. Pourquoi ne pas faire un troisième passage avec Zidane au Real Madrid ? Il y a des entraîneurs qui peuvent rester longtemps et passer par plusieurs étapes à Madrid, parce que ce sont les entraîneurs idéaux » estime Guti, totalement fan de Zinedine Zidane et qui estime que l’entraîneur français est parfait pour le vice-champion d’Espagne en titre. Tout dépendra aussi de la volonté de Carlo Ancelotti de prolonger ou non l’aventure au Real alors que les rumeurs qui l’envoient sur le banc de la sélection du Brésil sont toujours très insistantes. Nul doute en tout cas que Zinedine Zidane surveille tout cela de très près.