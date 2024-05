Viré par le Barça, Xavi ne lâche pas l’affaire

Dans : Liga.

En désaccord avec le président Joan Laporta, Xavi ne sera plus l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Le club catalan a annoncé son licenciement vendredi. Mais le coach blaugrana continue de voir son avenir au Barça.

Cette fois c’est sûr, Xavi devra quitter son poste dimanche soir. L’entraîneur du FC Barcelone terminera la saison avec le dernier match de Liga à Séville, avant de laisser sa place à l’Allemand Hansi Flick pour le prochain exercice. Alors qu’il avait accepté de rester à la demande de ses supérieurs, l’ancien milieu de terrain s’est tiré une balle dans le pied en évoquant son pessimisme pour l’avenir du club catalan. Une analyse inacceptable pour le patron Joan Laporta.

Xavi ne comprend pas

« Le président m'a communiqué ses raisons de penser que le club a besoin d'un changement d'entraîneur, a réagi Xavi face aux médias ce samedi. Ici, le président décide de tout et je dois juste l'accepter et le respecter. Je suis un homme, je serai toujours à la disposition du Barça. Je serai un supporter de plus, j'irai à Montjuïc et aussi au nouveau Camp Nou. Je leur souhaite le meilleur à tous, et surtout aux joueurs. »

Si la légende du Barça tente de partir avec classe, ses explications laissent tout de même apparaître une certaine incompréhension. « J'étais toujours motivé et plein d'espoir, je croyais en l'effectif et aux chances de faire des choses intéressantes en changeant quelques choses. Mais ça n'a pas été possible, a-t-il regretté. Je n'avais jamais imaginé un adieu comme celui-ci, mais ça peut arriver, je suis un professionnel, je suis entraîneur. »

Quant à un éventuel retour au FC Barcelone, son club de cœur, « oui, pourquoi pas, a répondu Xavi. Cela me plairait bien sûr. C'est le club de ma vie, j'ai gagné et j'ai perdu, on a vécu des montagnes russes au niveau des émotions. Mais j'aime être ici et travailler pour le Barça. Je ne ferme pas la porte, c'est tout le contraire. J'espère que j'aurai la possibilité de revenir. » En cas de difficulté à l’avenir, la presse catalane se souviendra de ses déclarations.