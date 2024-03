Vinicius Jr et ses larmes sur Netflix, la farce est dénoncée

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Vinicius continue à faire pas mal parler de lui en Espagne mais aussi en Amérique du Sud. Son comportement ne passe pas du tout auprès de José Luis Chilavert.

Trop souvent victime de racisme et de discriminations en Espagne, Vinicius Jr a parfois du mal à contenir ses émotions. L'ailier brésilien lutte pour faire valoir ses droits même si la Fédération Espagnole a du mal à suivre le rythme. Il faut dire que d'un autre côté, le comportement provocateur de Vinicius Jr énerve beaucoup de fans mais aussi d'adversaires. Il y a quelques jours, José Luis Chilavert se lâchait totalement sur Vinicius, lui demandant d'arrêter de se plaindre et de faire la victime. Pour l'ancien portier paraguayen, le Brésilien choisit ses combats et ne fait pas du tout preuve d'une vraie sincérité.

Vinicius Jr et sa comédie, il n'en peut vraiment plus

Lors d'un entretien accordé à Splendid AM, Chilavert en a remis une couche, faisant cette fois-ci référence à un documentaire Netflix consacré au crack auriverde. « Les caméras Netflix étaient là et il se met à pleurer. Que reste-t-il à un homme qui gagne 300 dollars et doit nourrir quatre enfants ? Il joue pour le Real Madrid. De plus, il est le premier à attaquer ses rivaux. Quand la police brésilienne a battu à mort les supporters argentins de Boca, où était Vinicius, qui est un exemple des dirigeants brésiliens ? Ils ont battu des garçons, des femmes et des vétérans. Vinicius, c'est le genre de mecs qui vous frappent et tout va bien, mais ensuite vous leur manquez de respect et ils se mettent à pleurer. (...) La discrimination existe en Argentine, en France, dans le monde. Quand je suis arrivé du Paraguay, on m'a dit que je mourais de faim, que je volais de l'argent... », a notamment indiqué l'ancien de Strasbourg, qui souhaite voir un Vinicius Jr plus courageux et moins dans les complaintes. Reste à savoir s'il sera entendu...