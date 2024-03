Vinicius et Mbappé, Madrid a sa machine de guerre

Essentiel au Real Madrid, Vinicius Junior impressionne autant ses supporters qu'il énerve les adversaires. Si le comportement du Brésilien est souvent critiqué, Florentino Pérez se réjouit déjà du duo avec Kylian Mbappé.

Rien n'est encore officiel mais Kylian Mbappé devrait selon toute vraisemblance être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le club espagnol est en train de se constituer une équipe formidable, avec des joueurs jeunes et déjà très forts. Pour le moment, les Merengues sont portés par Vinicius Junior. Auteur d'un doublé lors de la dernière journée de la Liga, face à Osasuna, le Brésilien a porté son total à 11 buts en championnat. Toutes compétitions confondues, Vinicius Junior a marqué à 17 reprises. D'après les informations du média Defensa Central, Florentino Pérez a hâte que Kylian Mbappé arrive dans le club de la Maison Blanche pour voir le nouveau duo à l'œuvre. Le président du Real Madrid a félicité Vinicius Junior pour ses dernières performances décisives.

Again again and again pic.twitter.com/G2wjCUwfps