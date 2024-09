Vinicius et le Real protégés, ça grogne à Barcelone

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (3-2) mardi en Liga, Vinicius Junior fait l’objet d’une énième polémique. L’ailier brésilien n’a reçu aucune sanction après s’être moqué du quatrième arbitre à sa sortie. Un traitement incohérent pour la presse catalane.

Alors que beaucoup le considèrent comme le favori pour le Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior est loin de faire l’unanimité en Espagne. L’ailier du Real Madrid a certes joué un rôle majeur dans les sacres de son équipe la saison dernière. Il n’empêche que son implication dans de nombreuses polémiques agacent de plus en plus. Sans parler de sa fameuse déclaration sur le racisme de l’autre côté des Pyrénées, le Brésilien n’adopte pas toujours un comportement exemplaire sur le terrain.

¡Atención! No tiene desperdicio: la divertida (con ironía) reacción de Vini al ver el cartel con los 6 minutos de adición en Real Madrid vs. Alavés. 🤣😆 pic.twitter.com/MV45UkDyAF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2024

La preuve mardi soir lorsque l’entraîneur Carlo Ancelotti décidait de le remplacer par Fran Garcia à la 90e minute. A ce moment, le Real Madrid, qui avait mené 3-0, ne possédait plus qu’un but d’avance contre le Deportivo Alavés. C’est pourquoi Vinicius Junior n’était pas ravi de constater les six minutes de temps additionnel annoncées par le quatrième arbitre. L’international auriverde a alors commencé à rire et à se moquer ouvertement de l’officiel. « Il est fou », a même répété le Merengue, tiré par le délégué de la Maison Blanche Chendo. Déjà averti d’un carton jaune, Vinicius Junior risquait effectivement l’exclusion et la suspension automatique pour le choc face à l’Atlético Madrid dimanche.

Lewandowski traité différemment

Mais la star madrilène s’en sortait indemne, y compris dans le rapport de l’arbitre qui n’évoque pas l’incident. De quoi agacer la presse catalane. Sur son site, Mundo Deportivo s’étonne du traitement de faveur accordé à Vinicius Junior, bien différent de celui envers Robert Lewandowski. En novembre 2022, l’attaquant du FC Barcelone avait touché son nez après avoir été expulsé. L’arbitre n’avait pas apprécié, pas plus que la Fédération espagnole qui l’avait suspendu deux matchs pour « attitude de mépris ou un manque de respect ». A croire que le cas Vinicius Junior n’entrait pas dans cette catégorie.