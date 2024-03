Vinicius cherche les problèmes, un ancien Merengue le recadre

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Régulièrement impliqué dans des polémiques avec le Real Madrid, Vinicius Junior est loin d’être irréprochable. C’est du moins l’avis de Dani Parejo, le milieu de Villarreal qui a conseillé le Brésilien.

Vinicius Junior n’en peut plus. Passé en conférence de presse lundi avec sa sélection, le Brésilien a fondu en larmes devant les journalistes. L’ailier du Real Madrid ne supporte plus les cris et insultes racistes dont il est victime en Espagne. Peu épargné, le Merengue est également impliqué dans de nombreuses altercations avec ses adversaires. Vinicius Junior serait-il devenu la cible parfaite ? Du côté de Villarreal, Dani Parejo en doute.

Le milieu de terrain estime que l’international auriverde ne fait rien pour éviter ces situations tendues. « Il m'a l'air d'être un joueur extraordinaire, un joueur spectaculaire avec d'incroyables qualités, a d’abord encensé l’Espagnol sur la Cadena SER. Je ne me suis jamais imaginé en tant que joueur important de la meilleure équipe du monde, et félicité par tout le monde. Mais je crois que nous les joueurs, on doit se concentrer sur le fait de jouer. Il y aura des clashs à tous les matchs. Mais on dirait qu'il est impliqué dans tous les clashs, c'est un apprentissage sur lequel il doit travailler. »

Vinicius doit apprendre

« Quand tu joues au Real Madrid, il y a toujours une atmosphère spéciale, ils s'en prennent toujours aux joueurs, les gens essaient toujours de vous énerver, a expliqué l’ancien joueur de la Maison Blanche. Mais moi aussi j'ai été sur des terrains où l'on m'a traité d'ivrogne ou autre, mais je n'ai pas été me battre avec les gens et je n'ai pas fait de gestes. C'est trop. Un joueur doit rester au-dessus de ces situations. Sur certains comportements, il se trompe. » Conscients de son impulsivité, les adversaires de Vinicius Junior peuvent s’en servir pour le faire sortir de son match.