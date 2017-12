Vexé, Cristiano Ronaldo refuse l’argent du Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sous contrat jusqu’en 2021, Cristiano Ronaldo (32 ans) a toujours affirmé qu’il souhaitait terminer sa carrière au Real Madrid. Mais ces dernière semaines, son état d’esprit aurait changé.

Notamment en cause, la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone qui offre désormais 35 M€ net par an à l’Argentin. Un montant énorme comparé aux 21 M€ perçus par le Merengue, qui constate que ses dirigeants n’ont pas réagi après l’annonce du nouveau bail de « La Pulga ». Mais le pire pour le Portugais, c’est la rumeur selon laquelle le Real envisage de recruter le Parisien Neymar ! D’ailleurs, ce n’est plus un simple bruit de couloir puisque le président Florentino Pérez a confirmé son intérêt.

De quoi vexer Cristiano Ronaldo, lequel estime que son club lui manque de respect après tout ce qu’il a réalisé sous le maillot madrilène. Du coup, le quintuple Ballon d'Or, qui sait que ses supérieurs lui préparent un nouveau contrat, aurait l’intention de refuser cette prochaine offre, annonce le journaliste Edu Aguirre, de l’émission espagnole El Chiringuito. A croire que CR7 fait vraiment la tête...