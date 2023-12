Une star arrive au Real Madrid et réclame Mbappé

Endrick a fait sa première apparition à Madrid dimanche, assistant au succès du Real sur Villarreal depuis les tribunes de Bernabeu. Le petit prodige brésilien arrivera chez les Merengues l'été prochain mais il se montre déjà ambitieux et rêveur.

Un petit aperçu de son futur environnement de travail. Après avoir conquis le championnat brésilien avec Palmeiras, Endrick était libre pour faire le déplacement à Madrid ce week-end. Il a découvert le Bernabeu, assistant au succès du Real Madrid sur Villarreal 4-1. Il en a profité pour montrer ses progrès en Espagnol auprès de la chaîne officielle du club merengue. Cependant, ce ne sont pas ses déclarations dans la langue de Cervantes qui ont marqué les esprits en Espagne. Du haut de ses 17 ans seulement, Endrick s'est lâché sur ses envies futures au Real Madrid auprès du média anglais The Athletic.

Il veut un Real Madrid conquérant, capable de lui faire gagner des titres collectifs. Il a placé la barre très haut en terme de palmarès. « A Madrid, j'aimerais gagner cinq Ligue des Champions et dix fois la Liga ! », a t-il indiqué tout en affirmant supporter le club madrilène depuis longtemps. Un attachement au Real qui l'a écarté d'un transfert à Chelsea et au PSG selon ses dires. Il est vrai que les venues annoncées d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé au Real l'ont incité à réfléchir à l'option anglaise notamment. Finalement, le Norvégien et le Français ne sont jamais venus à Madrid.

⚪️🇧🇷 Endrick: “At Real Madrid, I’d like to win 5 Champions League titles! And also La Liga 10 times”. 🏆



“My dream has always been to play for Real Madrid since I was a kid, because my dad was always a fan, and so was I”, Endrick told @TheAthleticFC. pic.twitter.com/2db5bX258w