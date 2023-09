Un club de voleurs, Vidal s'en prend au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

À l'occasion d'un live stream sur sa chaîne Twitch, Arturo Vidal s'est remémoré ses nombreuses confrontations face au Real Madrid. Le Chilien a expliqué avoir été volé plusieurs fois par le géant espagnol.

Décidément, Arturo Vidal n'a clairement pas sa langue dans sa poche. Après des propos polémiques sur Robert Enke qui s'est suicidé en 2009, le milieu de terrain a une nouvelle fois attiré l'attention sur lui. Blessé au genou suite à un match face à la Colombie, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, Vidal va manquer la fin de la saison avec l'Athletico Paranaense. Le joueur de 36 ans profite de son temps libre pour évoquer des moments de sa carrière sur sa chaîne Twitch. Le double vainqueur de la Copa America s'est d'ailleurs exprimé sur ses confrontations avec le Real Madrid, club qu'il a affronté au total à 16 reprises. Arturo Vidal estime que certaines de ses défaites ne sont pas méritées et que le club de la Maison Blanche lui a volé des victoires.

Vidal attaque le Real Madrid et crie à la polémique

« Parfois, je ne suis plus sûr de me souvenir dans quel match il y a eu une polémique spécifique contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid, j'ai subi tant de vols dans ma carrière, que parfois j'oublie des détails. Mes équipes ont été volées tellement de fois » a avoué le Chilien qui est notamment passé par la Juventus de Turin, le Bayern Munich, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone. Quatre clubs prestigieux où Vidal a évolué et où il a pu affronter le Real Madrid fréquemment, notamment en championnat mais surtout en Ligue des Champions. Les Merengues ont souvent privé le natif de Santiago d'une victoire en C1. Visiblement, Vidal a encore de la rancœur envers les Madrilènes et avance des accusations un très floues, qui ont surtout l'air de refléter une énorme frustration même s'il n'est pas le premier, en Espagne notamment, à se plaindre de l'arbitrage qui favorise parfois les grands clubs.