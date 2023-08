Trahi par le Barça, Dembélé a tout expliqué à Xavi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sur le point de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a choisi de profiter de sa clause libératoire pour quitter le FC Barcelone. Sa décision n’a rien à voir avec sa situation sportive. L’ailier français, qui s’est expliqué avec l’entraîneur Xavi, a plutôt dénoncé certains dirigeants du club catalan.

Six ans après Neymar, c’est Ousmane Dembélé qui profite d’une clause libératoire pour quitter le FC Barcelone au profit du Paris Saint-Germain. Et une fois de plus, l’aspect financier n’est sans doute pas la seule raison. La presse espagnole confirme et pointe du doigt la direction du Barça. Lors de son entretien avec Xavi, qui a tenté de le retenir au dernier moment, le Français a expliqué à son entraîneur que sa situation sportive n’était absolument pas la cause.

🥼 La visite médicale de Dembélé aura lieu aujourd'hui.



🔴🔵 Le PSG travaille sur les derniers détails du transfert de Gonçalo Ramos qui devrait être conclu aujourd'hui.@FabrizioRomano pic.twitter.com/76PVcdZ4ww — Media Parisien (@MediaParisien) August 4, 2023

« Si cela ne dépendait que de toi, je serais resté, coach. Pour toi ou pour les supporters, je resterais. Mais ce n'est pas ça le problème », aurait confié Ousmane Dembélé au technicien selon Sport. En réalité, le souci viendrait de la direction. Le futur Parisien serait effectivement persuadé qu’il n’avait plus la confiance de certains dirigeants. L’ancien joueur du Borussia Dortmund s’en serait notamment aperçu pendant les discussions pour sa prolongation de contrat. Ou lorsque des rumeurs évoquaient un possible échange avec Kylian Mbappé.

Xavi n'a pas cru Dembélé

Xavi a bien tenté de démentir cette information, et de rappeler les regrets de Neymar après son départ. Mais Ousmane Dembélé, qui a assuré à son entraîneur que l’argent ne l’avait pas influencé, n’a pas changé d’avis. « Je veux rester ici et gagner des titres, mais dans un environnement sain », aurait lâché l’internationale tricolore dans des propos cette fois relayés par As. Insuffisant pour convaincre Xavi étant donné que son ailier n’a pas cité les dirigeants concernés. De plus, Ousmane Dembélé refuse catégoriquement d’abandonner les 25 millions d’euros qui lui reviennent sur le montant de son transfert.