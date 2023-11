Tout le monde se moque du Real, Piqué fait le rageux

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Même à la retraite, Gerard Piqué n’a pas changé. L’ancien défenseur central reste un grand amoureux du FC Barcelone et donc un anti-Real Madrid. D’où sa sévère critique sur la philosophie de la Maison Blanche et son dernier sacre en Ligue des Champions.

Le FC Barcelone et ses supporters l’ont mauvaise depuis le récent Clasico. Alors qu’ils menaient et dominaient la rencontre, les Blaugrana avaient fini par s’incliner à domicile contre le Real Madrid (1-2) le 28 octobre dernier. Une victoire marquée par le légendaire réalisme des Merengue. Ce que Gerard Piqué a bien du mal à digérer. Même à la retraite, l’ancien défenseur central du Barça reste un ennemi du club madrilène.

Piqué dénigre le dernier sacre européen du Real

L’Espagnol refuse de s’incliner devant le riche palmarès du rival, selon lui à cause de l’absence d’émotions transmises aux amateurs de football. « C'est plus ou moins pareil que d’habitude. Ils s'en sortent sur des matchs qui se jouent à peu de choses et ils lutteront pour tous les titres au final, a constaté Gerard Piqué sur les ondes de la RAC1. C'est une équipe qui ne transmet rien, mais elle sera là et arrivera dans les moments décisifs de la Ligue des Champions. »

🚨 Gerard Piqué :



« President du Barça ? J'y ai beaucoup réfléchi. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Je n'exclus pas cette possibilité. La présidence demande des sacrifices, mais j'y réfléchirai et je suis prêt à aider car je sens que je dois beaucoup à Barcelone » pic.twitter.com/79NbCmO5Ll — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) November 8, 2023

« Ils ont gagné plus que n'importe qui d'autre en Europe, 13 ou 14 Ligue des Champions, mais notre façon d'être et de penser fait que lorsque nous gagnons, on s’en souvient pour toujours, a comparé l’homme d’affaires. En Europe, on se souvient du Barça de Pep comme de la meilleure équipe de l'histoire récente. La dernière Ligue des Champions du Real Madrid (2022) a été un miracle et personne ne s'en souvient. Ils n'ont été supérieurs à aucun adversaire dans les matchs à élimination directe. » Apparemment, Gerard Piqué, lui, en a gardé des souvenirs très précis.