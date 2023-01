Tchouaméni s'excuse après une polémique à la sauce américaine

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Aurélien Tchouaméni a subi une étonnante polémique et a été obligé de rectifier le tir sur les réseaux sociaux. Il a été grillé au match de NBA à Paris pendant que le Real Madrid jouait en Coupe.

Le Real Madrid disputait un match de Coupe du Roi pas évident ce jeudi à Villarreal, et ce fut d’ailleurs très compliqué mais la qualification a été au rendez-vous pour les hommes de Carlo Ancelotti. La formation madrilène était privée de plusieurs éléments, dont Aurélien Tchouaméni, qui sera encore absent quelques semaines. Le milieu de terrain français a profité de ce repos forcé pour se rendre à Paris et notamment à Bercy où se déroulait le match NBA entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls. Un rendez-vous très apprécié par les stars tant il est rare de voir le basket américain se jouer en Europe pour un match de saison régulière.

Mais sa présence à Bercy a provoqué une polémique immédiate en Espagne, où les socios du Real Madrid ont regretté vivement qu’il ne soit pas resté à Madrid pour se soigner. Si à domicile, les joueurs de la Maison Blanche ont pour obligation d’être présent dans le stade pour soutenir leur équipe et leurs coéquipiers, ce n’est pas le cas lors des matchs à l’extérieur bien évidemment. Mais sa présence à Paris pour faire le show a été vu comme une provocation, et Aurélien Tchouaméni a plus ou moins été obligé de rectifier le tir sur les réseaux sociaux.

Tchouameni assure avoir suivi le score du Real...

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

« Je présente des excuses à mon club, au staff technique, à mes coéquipiers et aux supporters madrilènes pour ma présence à un évènement au moment où nous disputions la Coupe. J'ai été attentif à tout moment à ce qu'il se passait à Villarreal, mais je n'ai pas fait la bonne chose. J'en suis désolé », a livré l’international français, qui a provoqué des réactions très différentes en Espagne ou en France. De l’autre côté des Pyrénées, on a jugé cette faute comme un manque de considération pour son club. Fred Hermel, le spécialiste du football espagnol sur RMC, soulignant que cela ne passait pas du tout du côté de la cité madrilène. Dans l’hexagone, la polémique semble vraiment exagérée alors que le milieu de terrain ne peut pas faire grand chose en raison d’une blessure à la cuisse. Surtout que le Real Madrid avait bien évidement autorisé son déplacement, qui n’a pas été fait dans le dos de son club.