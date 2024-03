Sur le point de revenir, Courtois se reblesse gravement

Blessé au genou gauche depuis le début de saison, Thibaut Courtois était sur le point de retrouver sa place de titulaire au Real Madrid. Malheureusement, le voilà blessé... au genou droit.

Thibaut Coutois vit une saison cauchemardesque au Real Madrid. Le portier belge a loupé pratiquement toute la saison à cause d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en août dernier. Depuis, Courtois a bien travaillé pour se remettre sur pied en vue de la fin de saison et l'Euro 2024, retrouvant récemment l'entraînement collectif. Néanmoins, ses rêves se sont écroulés ce mardi. Le Real Madrid a indiqué que le Belge s'était à nouveau blessé et sérieusement en plus. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui a été touché. Courtois s'y est rompu le ménisque interne à l'entraînement. Cela acte sa fin de saison définitive, le privant de l'Euro allemand en juin avec la Belgique.

🚨⚪️ BREAKING: Thibaut Courtois has ruptured his internal meniscus of the right knee.



He’s expected to be out for the next two months, season almost over for the Belgian GK who had just recovered from ACL injury. pic.twitter.com/onYqckDDyJ