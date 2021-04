SuperLigue : Le Barça demande un vote des socios

Dans : Liga.

En supposant que le projet de la SuperLigue existe encore dans quelques jours, le FC Barcelone compte soumettre sa participation à cette épreuve au vote de ses socios.

Le club catalan possède cette possibilité en raison de son statut, soumettant ainsi des décisions de taille à l’approbation de ses abonnés à vie. Si le vote majoritaire se porte vers une adhésion à la SuperLigue, alors celle-ci sera entérinée. Si le non l’emporte, alors le Barça restera auprès de l’UEFA dans le format actuel. Joan Laporta ne prend ainsi aucun risque dans une prise de position ferme, même s’il n’avait pas attendu l’approbation des socios pour rejoindre le projet porté par le Real Madrid et la Juventus Turin. Il reste à savoir si la SuperLigue existera encore dans quelques jours, sachant que plusieurs de ses membres fondateurs pourraient partir très rapidement devant le tollé provoqué chez les supporters, les joueurs et les entraineurs sur cette nouvelle formule.