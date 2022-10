Situation débloquée, le Real va frapper fort au mercato

Dans : Liga.

Le Real Madrid va bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts. Trois Brésiliens de l’effectif ont en effet obtenu la nationalité espagnole. Autrement dit, les trois places d’extracommunautaire sont désormais libres à la Maison Blanche.

Le Real Madrid préparerait-il un gros coup au mercato ? C’est possible au vu des démarches réalisées ces dernières semaines. On apprend ce vendredi que le défenseur central Eder Militão et l’attaquant Rodrygo ont obtenu la nationalité espagnole. Les deux Brésiliens ont imité leur coéquipier et compatriote Vinicius Junior, lequel avait obtenu ce même passeport en septembre dernier. Le champion d’Espagne vient donc de libérer ses trois places d’extracommunautaire. Et l’enchaînement de ces démarches laisse penser que le Real Madrid a une idée derrière la tête.

La place libérée pour Bellingham ?

Ces nouvelles places peuvent permettre de récupérer des joueurs jusqu’ici bloqués par les trois Brésiliens. Leur jeune compatriote Reinier, prêté à Girona, pourrait par exemple réintégrer l’effectif la saison prochaine. Tout comme le Japonais Kubo, transféré à la Real Sociedad cet été, mais pour lequel la Maison Blanche a gardé une option de rachat. Mais si l’on se réfère aux récentes rumeurs, le club dirigé par Florentino Pérez a peut-être préparé le terrain pour accueillir un certain Jude Bellingham (19 ans). En effet, l’international anglais est devenu l’une des principales attractions sur le marché des transferts.

Les plus grands clubs européens s’intéressent au milieu de terrain qui crève l’écran avec le Borussia Dortmund. Et que l’on annonce avec insistance du côté de la capitale espagnole. Bien sûr, l’ancien joueur de Birmingham City va coûter très cher. Peut-être plus que les 100 millions d’euros misés sur le Français Aurélien Tchouaméni. Mais cela n’a pas l’air d’inquiéter la direction madrilène dont les finances se portent bien. A croire que rien n’empêchera le Real Madrid d’atteindre sa cible dans les prochains mois.