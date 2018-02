Sans pitié, Papin enfonce Benzema avant Real-PSG

Dans : Liga, Foot Europeen.

Seulement auteur de deux buts en Liga cette saison, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema vit un moment difficile dans sa carrière.

Lorsque le Français n’entend pas les sifflets de Santiago Bernabeu, ce sont les critiques de la presse espagnole qui prennent le relais. Il faut dire que l’ancien Lyonnais déçoit de plus en plus. Même dans son propre style, l’avant-centre qui aime participer au jeu semble moins inspiré. Résultat, le club madrilène envisage de lui amener de la concurrence l’été prochain. Et ce n’est pas Jean-Pierre Papin qui contredira la Maison Blanche.

« Personnellement, si j'avais été au Real Madrid, j'aurais recruté un attaquant cet hiver, mais c'est mon point de vue, a confié l’ex-international tricolore au quotidien As. Je crois que le Real a besoin de se renforcer à ce poste. L'exemple parfait c'est Benzema. Avant, il marquait beaucoup des buts, mais maintenant il n'arrive plus à rien. Il ne parvient même pas à se montrer dangereux, c'est ça le plus étrange. »

Des circonstances atténuantes pour KB9

« Dans la vie d'un attaquant, les choses ne sont pas toujours parfaites. Il y a toujours un moment où ça se passe mal, a reconnu JPP. Le problème, c'est que le Real a connu ce moment de manière collective, tous en même temps. Je pense que le Real sera meilleur dans les prochaines semaines, mais pour le moment, il est à la portée du PSG. » Si Benzema comptait sur un soutien français avant d’affronter Paris en Ligue des Champions, c’est raté.