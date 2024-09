Sans pitié, Lamine Yamal traite les défenseurs comme des chiens

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Grand artisan du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, Lamine Yamal fait déjà partie des tout meilleurs joueurs au monde. L’ailier du FC Barcelone possède d’incroyables qualités de dribble. Un talent développé pendant son enfance à l’aide de ses chiens.

Lamine Yamal n’est pas seulement le favori dans la catégorie des moins de 21 ans. En plus de sa probable victoire pour le Trophée Kopa, l’ailier du FC Barcelone fait partie des 30 nommés pour le Ballon d’Or à seulement 17 ans. C’est dire la précocité de l’international espagnol impressionnant pendant l’Euro 2024. Et dont les qualités de dribble sont désormais redoutées par tous les défenseurs. Mais comment le Blaugrana a-t-il pu développer une telle aisance aussi rapidement ? Interrogé par France Football, Lamine Yamal a confié que son entourage ne parvenait pas à le convaincre de lâcher son ballon pendant son enfance, sous peine de provoquer ses pleurs.

Yamal s'entraînait avec des chiens

« C'est vrai ! (Il sourit.) Je me souviens que lorsque j'allais à l'école, je l'emportais dans un sac, a raconté Lamine Yamal. Juste avant d'entrer en cours, je le cachais dans mon sac à dos, car le prof ne voulait pas que je le pose sur la table. A la maison, j'aimais jouer au foot avec mes chiens. Mon père disait que je n'avais rien à craindre, qu'ils n'allaient pas me mordre, alors je m'amusais avec eux. Dribbler un chien est la chose la plus difficile à faire ! (Rires.) Ç'a fait partie de mon apprentissage, c'était comme un entraînement. »

🚨 Lamine Yamal sur sa photo devenue virale avec Lionel Messi lorsqu’il était bébé 🇪🇸👶🇦🇷 :



« Ma mère m'en avait parlé quand j'avais 7 ou 8 ans. 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗺'𝗮 𝗳𝗮𝗶𝘁… pic.twitter.com/WNJBPaSvj8 — BeFootball (@_BeFootball) September 7, 2024

D’autres diront que son secret vient de la fameuse photo où l’on voit Lionel Messi donner le bain à Lamine Yamal encore bébé. « Honnêtement, je ne me souviens pas de la photo avec Messi, j'étais très jeune. Ma mère m'en avait parlé quand j'avais 7 ou 8 ans. C'est incroyable de se dire que le meilleur joueur du monde m'a fait prendre le bain, mais je pense que c'est juste une coïncidence. S’il m’a donné un peu de sa magie à ce moment-là ? J'espère que oui ! (Il rigole.) Avec un peu de sa magie, je pourrais devenir un joueur de football incroyable, non ? Mais c'est un hasard, rien de plus », a tempéré l’ailier droit, déjà considéré comme le successeur de l’Argentin.