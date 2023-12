Sa signature au Real Madrid, Haaland est mort de rire

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis son explosion au RB Salzburg, Erling Haaland a systématiquement été annoncé proche de signer au Real Madrid. Pourtant, l'attaquant s'épanouit à Manchester City et rigole face aux rumeurs sur son avenir.

Attaquant le plus prolifique au monde, Erling Haaland a presque tous les clubs à ses pieds. Mais c'est bien à Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola que le Norvégien s'éclate. Auteur de 71 buts inscrits en seulement 75 matchs disputés avec le club anglais, le natif de Leeds possède des statistiques impressionnantes. Avec déjà quatre titres remportés à Manchester, Haaland est assuré de continuer de garnir son armoire à trophées. Toutefois, si City est présenté comme la meilleure équipe au monde, le Real Madrid croit toujours en ses chances de pouvoir s'offrir les services du joueur de 23 ans. La presse espagnole l'affirme unanimement, Florentino Pérez s'organise afin de pouvoir recruter Kylian Mbappé mais aussi Erling Haaland, les deux probables meilleurs joueurs du monde. Le Norvégien est plutôt hilare devant cette rumeur.

Haaland zappe et rigole au nez du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Le média madrilène Defensa Central a dévoilé de récents échanges entre Haaland et Guardiola qui ont fuité du côté de l'Etihad Campus. L'entraîneur espagnol s'inquiète d'un probable départ de son buteur, surtout qu'il possède une clause de 200 millions d'euros dans son contrat, que le Real Madrid est en mesure de faire sauter. L'international norvégien (29 sélections) rassure les supporters anglais, il ne compte pas quitter les Citizens. Le Scandinave aurait fait comprendre à son manager qu'il prenait avec beaucoup de rigolade toutes ces rumeurs, et que son avenir était bien en Angleterre, soulignant que ces informations ne le perturbaient pas le moins du monde. Actuellement, le joueur formé à Bryne balaye les rumeurs qui l'envoient chez les Merengues. Mais la direction anglaise n'est pas sereine et craint tout de même un départ de son attaquant fétiche en cas de forcing venu d'Espagne, surtout si le dossier Mbappé se compliquait. Le Real Madrid n'abdique pas et devrait tenter une offensive dès l'été prochain.