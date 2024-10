Rüdiger est cash, Mbappé n’arrive pas à la cheville de Benzema

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré les critiques sur ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé fait bonne impression en interne. Son coéquipier Antonio Rüdiger croit en son association avec les autres stars offensives des Merengue. Mais pour l’Allemand, le numéro 1 reste son ancien partenaire Karim Benzema.

Sept buts en dix matchs toutes compétitions confondues. La statistique suffirait au bonheur de nombreux attaquants, qui plus est au sein d’une nouvelle équipe. Mais Kylian Mbappé n’est pas un joueur comme les autres et la presse espagnole en attend davantage. L’avant-centre du Real Madrid est effectivement critiqué pour son manque d’efficacité et de complicité avec ses coéquipiers sur le terrain. Pas de quoi inquiéter le Merengue Antonio Rüdiger qui constate déjà la bonne intégration du Français dans le groupe.

« On entend ce genre de choses : "Kylian va polluer le vestiaire". Mais c'est un gars avec les pieds sur terre, a réagi le défenseur central dans un entretien avec la chaîne YouTube The Inside Scoop. Je le trouve mature et il marque déjà des buts, il est influent et ses automatismes avec Vinicius, Rodrygo et Jude (Bellingham) vont s'améliorer. » Antonio Rüdiger a beau défendre le capitaine des Bleus, son véritable coup de cœur concerne un autre Français. L’international allemand reste marqué par le talent de son ancien partenaire Karim Benzema.

Benzema, le meilleur pour Rüdiger

« Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué ? Karim Benzema, a tranché le défenseur central passé par Stuttgart, la Roma et Chelsea. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. J'aurais pu dire Luka Modric, Toni Kroos ou Eden Hazard, mais je dois rester sur Karim Benzema parce que c'était un grand attaquant. Son intelligence est incroyable ! C'est la classe mondiale. » Le Ballon d’Or 2022 a en effet marqué les esprits au Real Madrid. Et nul doute que Kylian Mbappé tentera d’en faire autant à la Maison Blanche.