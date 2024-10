Rolland Courbis se mouille et rejoint le clan Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Visé par une plainte pour viol selon la presse suédoise, Kylian Mbappé se retrouve confronté à un énorme scandale. La justice locale n’a pas encore confirmé l’implication du Français. Mais de son côté, le consultant Rolland Courbis n’a pas besoin d’attendre pour donner son verdict sur l’affaire.

Mieux vaut prendre des pincettes lorsque l’on évoque le sujet. Contrairement à la presse suédoise, la justice du même pays n’a pas cité le nom de Kylian Mbappé. La seule certitude, c’est qu’une plainte pour viol a bien été déposée. L’attaquant du Real Madrid et son avocate Maître Marie-Alix Canu Bernard n’en savent pas plus pour le moment et se contentent de clamer l’innocence du Français. Cela reste néanmoins insuffisant pour se prononcer de manière catégorique.

Courbis juge Mbappé non coupable

L’affaire fait énormément parler depuis quelques jours. Mais sans surprise, tous les journalistes et consultants prennent soin de ne pas se mouiller afin de respecter toutes les parties concernées. Tous… sauf Rolland Courbis. Invité sur le plateau de Telematin ce vendredi, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s'est exprimé sans la moindre retenue. Pour le consultant, il est impossible que Kylian Mbappé soit coupable des faits évoqués. « Mbappé, compte tenu de ce qu'il est devenu, on ne lui laisse rien passer », a regretté l’actuel chroniqueur de la chaîne L’Equipe.

« On l'observe avec une curiosité qui devient quand même désagréable, a estimé Rolland Courbis. Je ne l'imagine pas du tout en train de faire ce… Appelons ça ce dérapage. Là j'attends moi aussi avec impatience et avec curiosité, pour pourvoir dire : "laissez-le un peu tranquille, là ça fait beaucoup". Et quand je dis que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop comme problèmes pour un seul homme. » Un soutien bienvenu pour Kylian Mbappé, probablement affecté par ces graves accusations qui s’ajoutent à la polémique de son étrange forfait en équipe de France.