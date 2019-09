Real : Zidane viré, Mourinho de retour, le plan est en marche

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Il y a de l’eau dans le gaz entre Zinedine Zidane et son président, Florentino Pérez. En dépit d’un début de saison plutôt correct sur un plan sportif, les relations entre l’entraîneur français et son président du Real Madrid ne seraient pas au beau fixe. C’est tout du moins ce que croit savoir Ramon Calderon, ancien numéro un des Merengue, interrogé par El Confidencial. Selon lui, il y a même de grandes chances de voir Zinedine Zidane quitter son poste avant la fin de la saison. Ce qui pourrait entraîner l’improbable come-back d’un certain José Mourinho dans la maison blanche…

« Il n’y a pas de planification au sein du club. Zidane n’est qu’une variable d’ajustement. Comment est-il possible que 60 millions d’euros aient été payés pour Jovic et que Morata soit à l’Atlético Madrid ? Cette saison risque d’être très compliquée. Presque rien n’a été modifié par rapport à la saison dernière. Zidane est un peu déçu et désemparé, car la direction ne lui a pas apporté ce qu’elle lui avait promis. J’ai le sentiment que Florentino (Perez) est mal à l’aise avec Zidane depuis ses sorties concernant Gareth Bale. Florentino méprise le monde du football… Il se fiche de l’entraîneur plutôt que de l’autre, car il pense que nul n’est qualifié pour exercer ses fonctions, à l’exception de Mourinho, qui reviendra dans deux mois si tout se passe bien. Il est le seul qu’il respecte » a balancé celui qui est désormais avocat, et qui ne croit pas en un mariage durable entre Zinedine Zidane et le Real Madrid.