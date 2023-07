Real ‍: Vinicius se voit en successeur de Benzema et Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Karim Benzema ayant fait ses valises durant ce mercato estival, Vinicius Junior ambitionne de devenir le tireur attitré de penalties au Real Madrid. Histoire d’imiter son idole Cristiano Ronaldo.

Cet été, le Real Madrid a tourné une page, probablement l’une des plus belles de son histoire. Avec le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, le club espagnol a définitivement enterré sa « BBC », puisque le Français a aussi pris la fuite quelques saisons après Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. La triplette qui a ramené tant de trophées à Madrid, et notamment la Ligue des Champions sous la houlette de Zinédine Zidane, est donc devenue de l’histoire ancienne. Et c’est désormais à la nouvelle génération merengue de prendre la suite pour tenter de laisser le Real en haut de l’affiche européenne. Pour cela, Carlo Ancelotti peut notamment compter sur Vinicius Junior. Déjà leader de l’attaque madrilène la saison passée, avec 23 buts et 21 passes décisives en 55 matchs, l’attaquant brésilien entend bien prendre toute la lumière lors de l’exercice 2023-2024.

Vinicius Junior veut tirer les penos à Madrid

🚨 Vinicius veut prendre la relève de Benzema et tirer les pénaltys cette saison !



Pour cela, l’ancien joueur de Flamengo souhaite notamment devenir le tireur numéro un de penalty au Real. En effet, selon les informations de Marca, l’Auriverde veut hériter de ce cadeau après le départ de Benzema. Durant la tournée de pré-saison du Real à Los Angeles, Vinicius n’hésite d’ailleurs pas à rester une dizaine de minutes après la fin de l’entraînement pour travailler son geste. Ces derniers jours, on l’a notamment vu s’entraîner avec le gardien de but des jeunes Fran Gonzalez et l’assistant Francesco Mauri. Preuve que Vinicius veut être un digne successeur de Benzema, mais aussi et surtout de Cristiano Ronaldo. Parfois surnommé « Penaldo » pour sa qualité de frappe sur penalty, CR7 a marqué 80 penos sur 94 tentés sous le maillot du Real. Sergio Ramos a ensuite pris la relève en marquant 25 fois de suite, avant que KB9 ne prenne le relais les saisons passées. Jamais choisi pour tirer les penalties, que ce soit au Real ou au Brésil, depuis le début de sa carrière, Vinicius se dit prêt à relever ce défi pour prouver au monde entier qu’il est fait du même bois que les plus grands joueurs du monde.