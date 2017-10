Real : Une défaite contre un promu catalan, mais Zidane reste zen

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, après la défaite à Gérone (1-2) : « Il nous a manqué un second but. Après, ce sont des détails. Leur premier but s'est produit après une touche, nous n'avons pas été très concentrés sur cette action et il faut arrêter de tourner ça dans tous les sens. Ce n'était pas prévu. La première période, nous avons été bons, la seconde un peu moins et il faut revoir tout ça. Nous allons nous relever. C'est comme ça, nous avons perdu trois points, nous sommes à huit points du leader Barcelone, mais cela ne change rien. Nous pouvons remonter tout ça et nous aurons des jours meilleurs. Les adversaires aussi vont perdre des points. Je ne suis pas préoccupé. L'allant de Gérone et de son public sur fond de crise politique en Catalogne ? Je n'ai pas été surpris. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit avant le match, que cela allait être difficile. On l'a vu, c'était un match compliqué. Comme toujours, et peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais je n'ai pas été surpris par le rythme de l'adversaire ».