Thierry Henry choqué par le niveau de Benzema

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a vécu une année 2022 formidable, récompensée notamment d'une Ligue des champions et d'un Ballon d'Or. Et le Français ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, avec la Coupe du monde en ligne de mire.

Le Real Madrid a vécu une saison dernière riche en émotions. Karim Benzema aura une nouvelle fois porté les Merengue sur ses épaules. L'attaquant français aura en effet été décisif pour permettre au Real Madrid de soulever la Liga et la Ligue des champions. Les performances de KB9 n'ont pas pu passer inaperçues et ce dernier a logiquement été récompensé du Ballon d'Or il y a quelques jours. Une distinction XXL pour une carrière XXL, même si Karim Benzema a désormais son regard tourné vers la Coupe du monde. Avant cet événement majeur, l'ancien de l'OL a d'ailleurs pu recevoir un hommage marquant de... Thierry Henry.

Benzema, même Henry n'en revient pas

👏 "Karim, bravo, chapeau bas !"



Thierry Henry nous parle de Karim Benzema, son Ballon d’Or et du respect qu'il lui porte.#Benzema #ThierryHenry #PrimeVideo pic.twitter.com/QBxmdZ97AG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 12, 2022

Pour Prime Video, le consultant mais également meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, a eu un message pour Benzema. Et Henry est tout simplement choqué par le joueur du Real Madrid. « Ce que j'aime bien, c'est qu'il sait s'adapter aux situations. A un moment donné, on lui a dit de jouer pour les autres et il l'a fait. Va à gauche, va à droite... Et maintenant, on lui dit qu'il était le numéro 9, le patron et qu'il devait tirer l'équipe vers le haut. C'est ce qu'il fait. C'est amplement mérité et je suis content pour lui. Je suis content aussi qu'il soit revenu en équipe de France. Avant, je ne pouvais rien dire mais maintenant, je peux dire que je suis content. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, à son âge, au Real Madrid. Alors voilà Karim, chapeau bas », a notamment indiqué Thierry Henry, qui ne souhaitera sans doute pas croiser la route de la France et de Benzema lors de la Coupe du monde. Le Français est coach adjoint de la Belgique et connait l'importance d'avoir un joueur comme Benzema lors d'un grand rendez-vous. Actuellement en manque de rythme dû à une gêne musculaire, le Ballon d'Or va devoir profiter des quelques jours qui lui restent avant de jouer l'Australie (22 novembre) pour se remettre en condition. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux champions du monde français.