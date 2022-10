France : Benzema dépasse Henry, Daniel Riolo a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lundi soir à Paris, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français a devenir Ballon d’Or.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema a logiquement été sacré Ballon d’Or, lundi soir à Paris. Une récompense méritée pour l’attaquant de l’Equipe de France, qui espère désormais poursuivre sur sa lancée avec la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus. En attendant de voir si Karim Benzema marquera définitivement l’histoire du football français en ramenant une troisième étoile à la France, il est clair que « KB9 » est monté sur le podium des joueurs les plus marquants de l’histoire du football français selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste de l’After Foot a confié que selon lui, Karim Benzema avait dépassé Thierry Henry et s’était hissé aux côtés de Zidane et de Platini sur les podiums des joueurs qui ont marqué l’histoire du football en France.

Benzema, une légende telle que Zidane ou Platini

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Les Ballons d’Or sont tous des joueurs hors normes qui ont fait rêver les gens, il n’y a pas de Ballon d’Or anonyme même s’il y en a des moins connus. Tous ont marqué l’histoire du football ou au minimum l’histoire de leur pays. Benzema entre dans l’histoire du foot et dans l’histoire du football français. Il entre selon moi sur un podium que chacun déterminera comme il aura envie en fonction de sa génération et de ses affinités. Pour moi, c’est Platini, Zidane, Benzema, c’est le podium absolu. Benzema est le plus grand attaquant de l’histoire du football français. Il a tout, le talent, le palmarès… Il lui manque seulement l’Equipe de France qui est la cicatrice de sa vie qu’il a cherchée aussi car je ne l’exonère d’aucune de ses fautes. Il a raté deux grandes compétitions avec la France, il s’est rattrapé en club » a analysé Daniel Riolo, pour qui Karim Benzema est définitivement entré dans l’histoire en remportant lundi soir son premier Ballon d’Or. Un podium quasiment incontestable malgré la carrière de Thierry Henry sous le maillot tricolore.