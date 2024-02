Real ‍: Rodrygo déçoit, Mbappé arrive pour le sanctionner

Dans : Liga.

Probable future recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé s’installera évidemment dans le onze de Carlo Ancelotti. L’attaquant du Paris Saint-Germain fera donc une victime à la Maison Blanche, où le Brésilien Rodrygo peut commencer à s’inquiéter.

A Madrid, tout le monde se réjouit de l’arrivée annoncée de Kylian Mbappé. Mais dans quelques mois, la venue du Français fera inévitablement un malheureux. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a déjà une place réservée dans le onze de Carlo Ancelotti. On ignore encore comment l’entraîneur madrilène utilisera sa recrue, et quel schéma tactique sera privilégié. Mais une chose est sûre, c’est qu’un titulaire actuel verra son temps de jeu chuter. Malgré leur préférence commune pour le couloir gauche, a priori, Vinicius Junior n’a pas grand-chose à craindre de Kylian Mbappé.

Le coach italien trouvera forcément le moyen d’associer ses deux stars. En revanche, Rodrygo, lui, peut commencer à s’inquiéter. Cette saison, l’attaquant polyvalent débute régulièrement les matchs grâce au départ de Karim Benzema l’été dernier. Le Real Madrid, hormis la venue de Joselu, simple remplaçant, n’avait pas recruté un avant-centre de haut niveau. Une aubaine pour le Brésilien de 23 ans. Mais Rodrygo n’a pas vraiment saisi l’opportunité offerte par ses dirigeants.

Rodrygo prêt à accueillir Mbappé

Ses statistiques sont tout à fait honorables (13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais le Merengue affiche une irrégularité incompatible avec son statut dans l’équipe. La preuve, Rodrygo n’a inscrit qu’un seul but sur les huit derniers matchs de Liga. A noter tout de même que Rodrygo, contrairement à Vinicius, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham, sait briller sur le côté droit. Ce qui explique peut-être sa sérénité. « Je serais ravi que Mbappé vienne, confiait-il le 10 février dernier. Je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. » Reste à savoir si le recrutement offensif du Real Madrid s’arrêtera là.