Real : Mbappé, Zidane, Ramos, tremblement de terre à Madrid

Dans : Liga.

Logiquement éliminé par Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions, le Real Madrid s'apprête à vivre une métamorphose de son effectif lors de l'intersaison. Zinédine Zidane pourrait également quitter le club.

Initiateur de la Super Ligue, Florentino Pérez n'a cessé de réclamer du changement dans le monde du football. Au-delà de son projet élitiste, c'est au sein de son club du Real Madrid que le dirigeant espagnol va devoir travailler pour l'avenir. Après d'innombrables succès avec notamment trois Ligue des Champions remportées consécutivement, difficile de nier que l'effectif arrive en fin de cycle. Face à Chelsea, les Merengues ont été surclassés, autant à l'aller qu'au retour, et logiquement éliminés au stade des demi-finales. Cristallisé par l'impuissance tactique de Zinédine Zidane face à Thomas Tuchel, le temps du changement est venu au Real, comme l'explique Marca.

Le quotidien madrilène évoque un probable départ de l'entraîneur français en fin de saison, qui semble arriver au bout de son aventure sur le banc du Real. José Mourinho, Mauricio Pochettino et Julian Nagelsmann, trois pistes pour succéder à Zidane ont toutes trouvé un nouveau projet. Aujourd'hui, ce sont les noms noms de Raul et Joachim Löw qui reviennent le plus dans les médias espagnols. Mais l'entraîneur n'est pas le seul à être sur la sellette. Florentino Pérez s'apprête en effet à renouveler totalement l'effectif.

Hazard, Ramos sur le départ

Sergio Ramos, véritable légende du club sera en fin de contrat en juin prochain. Si Luka Modric et Lucas Vazquez devraient eux prolonger suite à des efforts faits sur leur salaire, le capitaine lui ne semble pas enclin à diminuer sa rémunération. Une situation qui rend son avenir à Madrid plus qu'incertain, comme l'a souvent répété Florentino Pérez. Eden Hazard, en plus d'être très décevant sur le terrain (lorsqu'il n'est pas blessé), a enflammé l'Espagne en s'affichant en plein fou-rire avec les joueurs de Chelsea quelques minutes seulement après le coup de sifflet final. Des images qui enterrent définitivement les espoirs du Belge de s'imposer à Madrid. À l'instar de Marcelo ou d'Isco, il sera placé sur la liste des transferts dès le mois de juin. Toutefois, les salaires XXL de ces joueurs les rendent difficile d'accès pour les autres clubs européens. Parmi l'énorme liste de joueurs prêtés par le Real Madrid cette saison : Jovic, Ceballos, Kubo, Reinier, Bale, Brahim Diaz, Odegaard, seul le dernier cité entre dans les plans du club.

Alaba, Mbappé pour le futur ?

Pour compenser les nombreux départs qui toucheront le club cet été, Florentino Pérez a plusieurs objectifs. Le principal étant Kylian Mbappé. Le Français, qui n'a toujours pas prolongé avec le PSG, n'a pas pris de décision pour son avenir. Mais alors que son club a une nouvelle fois échoué dans sa quête vers la Ligue des Champions, il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge où il pourrait être la star. Erling Haaland est également surveillé par le géant espagnol, même si le fait qu'il soit représenté par Mino Raiola peut être un frein au vue des relations tendues entre le sulfureux agent et Florentino Pérez. Concernant le secteur défensif, et alors que Ramos et même Varane pourraient partir, le Real devrait rapidement boucler l'arrivée libre de David Alaba, et est également intéressé par Jules Koundé, excellent au FC Séville. Douze ans après un mercato galactique en 2009 avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema ou encore Xabi Alonso, le Real Madrid s'apprête une nouvelle fois à frapper très fort sur le marché des transferts.