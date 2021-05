Chelsea-Real : Le scandale Hazard explose en Espagne

Dans : Ligue des Champions.

Le Real Madrid ne pourra pas sauver sa saison avec la Ligue des Champions, et Eden Hazard prend cher au lendemain de la défaite contre Chelsea.

Après le match nul 1-1 de l’aller, la formation de Zinedine Zidane rêvait de revenir en finale de la C1. Mais à Stamford Bridge, les Madrilènes n’ont jamais été dans le coup, et leur défaite 2-0 est logique, voire même légère par rapport aux occasions que se sont procurés Chelsea, notamment grâce aux exploits de Thibaut Courtois dans les buts. Mais c’est un autre Belge qui est dans le viseur après la rencontre. De retour de blessure il y a peu, Eden Hazard avait été jugé suffisamment dans le rythme pour débuter la rencontre comme titulaire. L’ancien de Chelsea a totalement raté son match, se montrant très discret, et n’apportant aucun soutien au coeur du jeu à Karim Benzema. Sorti peu avant la fin, le Diable Rouge essuyait déjà beaucoup de critiques sur son faible apport pour les 100 ME dépensés pour le faire venir, avec toujours des blessures et des pépins physiques, quand ce n’es pas son surpoids.

Mais c’est ce qu’il s’est passé après le match qui a mis l’Espagne en furie. En effet, le natif de la Louvière a tout de même passé sept ans à Chelsea, et il y a conservé de bonnes relations. Mais le fou rire d’Eden Hazard avec ses anciens coéquipiers capté par la télévision qui suivait la rencontre peu après le match, a estomaqué les socios madrilènes. Pas beaucoup de déception affichée, ni après son mauvais match, ni après la fin du parcours de son équipe. De quoi provoquer une sortie cash du journaliste Josep Pedrerol, qui a pris un ton très grave dans son émission El Chiringuito pour assener son jugement. « Le Real Madrid est éliminé, et Hazard est mort de rire. Cela fait deux ans qu’il est à Madrid. Deux ans qu’il se moque des socios. Ils ont tellement attendu de lui. Maintenant, Hazard ne peut plus continuer une seconde de plus au Real Madrid », a prévenu le présentateur espagnol, pour qui il sera forcément difficile de se séparer d’un tel « boulet », même si ce match à Chelsea et son attitude après la rencontre risquent de mettre à zéro sa cote d’amour auprès des suiveurs du Real Madrid.