Real Madrid : Zidane défendu par Messi, c’est la classe

Dans : Liga.

Ce mercredi, le Clasico aura enfin lieu à Barcelone, qui accueillera donc le Real Madrid pour le choc entre les deux leaders de la Liga.



Un grand match qui semble plus équilibré que jamais, les deux géants espagnols étant clairement pas encore dans leur meilleure forme cette saison. Résultat, malgré les qualifications en Ligue des Champions et la première place partagée, les deux entraineurs sont critiqués. Les choix d’Ernesto Valverde sont contestés par le public barcelonais et la presse. Ceux de Zinedine Zidane beaucoup moins, mais l’entraineur français se voit reprocher un jeu bien moins flamboyant et des difficultés à redonner la hargne à ses troupes. Avant la rencontre, Lionel Messi a pris la parole pour défendre « ZZ » et les critiques parfois injustes qu’il subi.



« C’est surprenant, mais ceux d'entre nous qui jouent depuis longtemps, et plus encore dans les grands clubs, savent que c'est normal. Les gens oublient très vite ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé dans le passé et vous attendent jour après jour. Et Zidane savait sûrement à son retour que les trois Ligue des champions qu'il avait gagnées n'avaient plus d'importance et que les fans seraient exigeants comme au le premier jour. Les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes savent que nous sommes constamment concentrés et vivons avec cela », a livré l’attaquant du FC Barcelone, même si Zidane conserve tout de même un énorme crédit à Bernabeu. Mais il suffirait d’une saison blanche pour que sa tête soit demandée…