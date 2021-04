Real Madrid : Vinicius, le sacrifice à 80 ME de Zidane ?

Dans : Liga.

Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, Vinicius Junior a claqué un doublé décisif en quart de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool.

Durant cette saison où le Real Madrid est plombé de manière incroyable par les hécatombes de blessures, Vinicius Junior apparaît comme un joueur fiable pour Zinedine Zidane. Rarement blessé, le Brésilien a élevé son niveau dans la capitale espagnole et affiche des statistiques honorables cette saison avec 6 buts et 6 passes décisives. Malgré ce bilan flatteur, la pépite de 20 ans pourrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. A en croire les informations obtenues par le Diario Gol, Zinedine Zidane aimerait profiter de la belle cote de Vinicius Junior pour le vendre au prix fort. Le chiffre de 80 ME est évoqué pour le Real Madrid, dont la vente a pour but de financer plusieurs gros transferts.

Vinicius Junior sacrifié ?

Sans surprise, les Merengue aimeraient profiter de cette vente pour avoir davantage de latitude dans le dossier Kylian Mbappé, priorité absolue de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane. Ces dernières semaines, un potentiel échange avait été évoqué entre le PSG et le Real Madrid, entre l’international tricolore et Vinicius Junior mais visiblement, le Real Madrid privilégierait désormais une vente sèche de son attaquant, potentiellement en Angleterre, afin d’en tirer le meilleur prix et de négocier ensuite à sa guise avec le PSG pour Kylian Mbappé. Cette grosse vente du Real Madrid pourrait également permettre au club de la Casa Blanca d’assouvir ses ambitions dans l’un des ses deux dossiers chauds du milieu de terrain. Afin de régénérer ce secteur de jeu, Zinedine Zidane a ciblé Edouardo Camavinga (Rennes) et Paul Pogba (Manchester United). Pour l’heure, difficile de savoir qui est le plus atteignable. Une chose semble toutefois se dessiner, Camavinga ne devrait pas prolonger au-delà de 2022 à Rennes, ce qui rend son départ de la Bretagne dès cet été hautement envisageable.