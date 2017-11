Liga : Cristiano Ronaldo est furieux et dévoile pourquoi

Dans : Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d'un doublé mardi soir lors de la nette victoire du Real Madrid à Nicosie, Cristiano Ronaldo n'a pas voulu répondre aux questions des nombreux journalistes espagnols qui l'attendaient en zone mixte à la sortie des vestiaires. Mais, avant de disparaître, CR7 a tout de même lancé à haute voix aux médias présents les raisons de son attitude. « Quand je dis une chose, vous en mettez une autre. Comment voulez-vous que je parle à la presse ? », a expliqué Cristiano Ronaldo le visage fermé, avant de filer sans demander son reste.

Selon Marca, la star portugaise n'a pas aimé du tout que sa récente déclaration supposée sur un effectif madrilène « moins expérimenté et qui était moins fort » soit sortie dans la presse espagnole, provoquant une grosse montée de température entre lui et certains de ses coéquipiers, notamment Sergio Ramos qui avait fermement recadré CR7. Interrogé sur une éventuelle brouille entre ce dernier et Cristiano Ronaldo, Nacho a démenti totalement. « Ce sont des partenaires et des amis, il n'y a pas de problème », a expliqué le défenseur du Real Madrid, histoire de mettre un terme aux supputations. Il n'est toutefois pas certain que la presse espagnole se contente de cette version idyllique.