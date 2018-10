Real Madrid : Sergio Ramos s’en prend (deux fois) à un jeune

Dans : Liga, Foot Europeen.

Défenseur viril et cadre du vestiaire madrilène, Sergio Ramos est une légende vivante au Real Madrid. L’ancien du FC Séville aime jouer de manière rugueuse sur le terrain, mais il ne faut visiblement pas le chatouiller de trop près. Lors d’une séance d’échauffement à l’entrainement de ce lundi, l’international espagnol a été légèrement touché au visage par Sergio Reguilon, lors d’un petit jeu à la main. La réaction de Sergio Ramos a été immédiate avec un geste d’énervement, puis une première tentative d’allumer le jeune madrilène, suivi d’une deuxième quelques secondes plus tard, preuve que Sergio Ramos n’a rien pardonné. Et personne n’a moufté dans l’ensemble de l’effectif, staff compris, de la Maison Blanche.