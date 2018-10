Real Madrid : Sergio Ramos et Marcelo s'opposent au retour de Mourinho

Dans : Liga, Foot Europeen.

L’automne bat son plein, et pour les clubs qui ne sont pas satisfaits de leur entraineur, les jokers sont déjà écoulés.

C’est notamment le cas au Real Madrid, où les jours de Julen Lopetegui semblent comptés, mais aussi à Manchester United, où seule la direction, ce qui n’est pas négligeable, défend encore le bilan de José Mourinho. Le vestiaire et les supporters ont lâché le Special One, devant les résultats décevants et l’attitude toujours sulfureuse du Portugais. Et devant la situation délicate de ces deux clubs, Florentino Pérez aurait la non moins sulfureuse idée de rappeler Mourinho au sein de la Maison Blanche.

L’aventure s’était très mal terminée pour l’ancien du FC Porto, en froid avec le public mais aussi avec Cristiano Ronaldo. Ce dernier parti pour la Juventus, le « Mou » aurait donc le champ libre ? Pas si vite, croit savoir El Confidencial, pour qui deux cadres particulièrement importants du Real Madrid s’opposent à un retour du Portugais. Il s’agit de Marcelo et de Sergio Ramos, qui n’ont pas oublié comment le vestiaire s’était déchiré sous Mourinho, et n’ont clairement pas envie de revivre ça. Les socios seront certainement aussi de leur avis.