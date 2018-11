Real Madrid : Lopetegui meilleur que Zidane, il a osé !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur d’un début de saison catastrophique avec le Real et remercié par sa direction il y a quelques jours, Julen Lopetegui ne restera pas dans les annales du côté des supporters merengues.

Mais chez certains joueurs, on refuse de tomber sur l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Cadre de Lopetegui avec la Roja et avec le Real, Dani Carvajal a encensé son ancien entraîneur, dans une interview accordée à TVE. Et le défenseur de 26 ans va loin, affirmant qu'il s'agit carrément du meilleur entraîneur qu’il ait eu depuis le début de sa carrière. Pourtant, c’est bien avec Zinedine Zidane que Dani Carvajal a remporté trois fois la Ligue des Champions…

« Pour moi, c’est le meilleur coach que j’ai eu. Malheureusement il n’a pas eu cette touche de chance avec nous. Sa façon de voir le football, de gérer le groupe, de se comporter avec les joueurs, ça correspond à ma vision du football. Je le disais avant qu’il vienne au Real, je le dis maintenant, et je le dirai jusqu’à ce que je trouve un entraîneur meilleur que lui » a expliqué le défenseur du Real Madrid. Des propos surprenants, qui ne devraient néanmoins pas être partagés par tout le monde au sein du vestiaire de la Casa Blanca.