Real Madrid : Lopetegui a trois matchs pour se sauver

Dans : Liga, Foot Europeen.

La trêve internationale n’est pas aussi tranquille qu’à l’habitude au Real Madrid, où les mauvais résultats remettent déjà en cause le poste de Julen Lopetegui.

Les Merengue n’arrivent plus à trouver le chemin des filets, et forcément, cela fait tout drôle au sein du triple champion d’Europe en titre. Résultat, le coach madrilène est sur un siège éjectable, puisqu’une réunion au sommet au sujet de son avenir a eu lieu en ce début de semaine. Selon Marca, l’ancien sélectionneur n’est pas encore remercié puisque le Real Madrid est toujours en course dans toutes les compétitions, et profite du surplace également du FC Barcelone pour avoir encore ses chances en Liga. Mais Lopetegui va très rapidement devoir faire ses preuves, puisque Florentino Perez aurait décidé de le laisser en poste jusqu’au 28 octobre.

Pourquoi cette date ? Car elle correspond au premier Clasico de la saison face au FC Barcelone. Sans amélioration d’ici-là (avec deux matchs face à Levante et Plzen à disputer entre temps), et en cas de résultat négatif face au rival juré, le coach espagnol devra donc faire ses valises. Et Pérez ne perd pas de temps, puisque AS annonce que des premiers contacts ont été noués en ce sens avec Antonio Conte (ex-Chelsea et Juventus) pour reprendre le poste en novembre si la crise devait se prolonger. Sacrée pression sur les épaules de Lopetegui.