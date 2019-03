Real Madrid : Les 8 stars qui font rêver la Maison Blanche

Dans : Liga, Foot Europeen.

Eliminé prématurément de la Ligue des Champions, le Real Madrid prépare déjà sa révolution.

Le premier volet a été dévoilé récemment avec le grand retour de Zinedine Zidane, moins de 10 mois après son départ en triomphe. Et pour reconstruire son équipe, le technicien français possède une enveloppe de gala, estimée à 500 ME. De quoi faire venir du beau monde, même si le Real Madrid sait aussi raison garder, et estime que la signature de deux ou trois grands noms serait déjà une réussite. Ce mardi, France Football a ainsi fait le tour d’horizon des joueurs qui sont désormais dans le viseur du Real Madrid. Il y a en premier lieu les deux stars du Paris Saint-Germain que sont Neymar et Kylian Mbappé, et dont la presse espagnole en fait les choux gras à chaque occasion. Mais il sera difficile de faire craquer le PSG sur le plan financier, et la Maison Blanche doit se préparer à d’autres plans.

Une razzia en Premier League ?

En premier lieu, on retrouve Eden Hazard, qui n’a toujours pas prolongé avec Chelsea, et se retrouve au cœur d’une saison décevante avec les Blues. L’idée de jouer avec Zidane enchante totalement le Belge, qui estime qu’après sept ans de présence à Stamford Bridge, l’heure de tourner la page a sonné. Chelsea pourrait toutefois ne pas l’accepter, notamment en raison de son interdiction de recruter prononcée par la FIFA, ce qui l’empêcherait de compenser un tel départ. Toujours en attaque, le nom de Harry Kane revient avec insistance, même si Tottenham en demande officiellement 350 ME. Une piste à creuser, et qui pourrait coïncider avec le retour de Gareth Bale en Premier League. Autre dossier, celui menant à Paul Pogba, qui se pose des questions sur la suite de sa carrière à Manchester United, et aurait chargé son agent de lui trouver un nouveau point de chute. Et ils ne sont pas si nombreux que cela, les clubs à pouvoir dépasser les 100 ME pour s’offrir le champion du monde français. Toujours du côté de l’Angleterre, la relève de Luka Modric se nomme Christian Eriksen, joueur fin et régulier, et qui plairait à Zidane au cœur d’un turn-over désormais nécessaire dans l’entrejeu.

A ce poste également, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par une offensive pour faire venir Adrien Rabiot, disponible pour zéro euro, et qui semble en froid avec le FC Barcelone malgré son arrivée promise de longue date. Enfin, dans un rôle plus offensif mais toujours dans un poste de joker afin d’étoffer l’effectif, le club espagnol apprécie les qualités de Timo Werner, courtisé par le Bayern Munich mais qui n’a pas encore officialisé son choix, et dont les qualités de vitesse plaisent à la direction, capable de mettre 50 ME pour s’offrir l’international allemand. Du beau monde donc dans le viseur, même si tout ne sera bien sûr pas réalisable.