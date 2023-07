Real Madrid ‍: La décision forte d’Ancelotti pour oublier Benzema

Dans : Liga.

Forcément déçu par le départ de Karim Benzema, Carlo Ancelotti cherche la bonne formule pour l'attaque du Real Madrid. L'entraineur italien pourrait tout changer.

Dans un club habitué à compter de grands finisseurs comme Raul, Butragueño, Zamorano, Cristiano Ronaldo ou plus récemment Karim Benzema, voir le Real Madrid débuter la saison sans un véritable numéro 9 peut clairement surprendre. En dehors du recrutement de Joselu, qui ne fait pas forcément figure de titulaire pour l’exercice à venir, la Casa Blanca a perdu un vrai buteur avec le départ du Français en Arabie saoudite. Pour le moment, miser sur le recrutement de Kylian Mbappé parait bien hypothétique et Florentino Pérez a bien fait savoir qu’il ne fallait pas compter sur l’arrivée de joueurs supplémentaires au mercato.

Vinicius recentré dans l'axe, ça fait débat

Carlo Ancelotti ronge donc son frein, mais étudie la possibilité de changer tout son dispositif pour parvenir tout de même à trouver un schéma de jeu qui conviendrait à tout le monde. Ainsi, exit le traditionnel 4-3-3 avec deux ailiers qui aliments un pur buteur, le Mister se penche pour mettre en place un 4-4-2 affirme Revelo. Pour le journal espagnol, l’idée est de renforcer le milieu de terrain entre joueurs prometteur comme Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, voire le très jeune Guler, qui aideront les expérimentés Luka Modric et Toni Kroos. Et en même temps, cela laissera encore plus de libertés offensives à un duo d’attaquant composé de Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Avec Joselu en doublure.

Des révélations qui ont déjà provoqué de gros débats en Espagne, où les socios madrilènes estiment que cela pourrait brider Vinicius Junior, tellement performant sur son aile gauche. Pour le moment, ce ne sont que des supputations sur les choix que Carlo Ancelotti pourrait être amené à faire, lui qui dispose tout de même d’un effectif très conséquent malgré le départ de Marcos Asensio pour le PSG. Mais l’entraîneur italien peut aussi se lancer dans quelques tentatives pendant la pré-saison, notamment celle de garder son 4-3-3 en mettant parfois Camavinga comme ailier gauche, ou Fede Valverde comme ailier droit.