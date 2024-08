Real Madrid ‍: Kylian Mbappé panique, il se met dans une colère folle

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En plein doute sur son rendement offensif, Kylian Mbappé s'est fait griller en train de lire les critiques sur son jeu. De quoi rendre fou un journaliste espagnol.

Encore une fois très décevant avec le Real Madrid face à Las Palmas ce jeudi soir, Kylian Mbappé ne parvient pas à trouver sa place dans l’attaque de la formation de Carlo Ancelotti. Les incompréhensions avec Vinicius Junior sont nombreuses, et les deux joueurs s’oublient régulièrement, histoire de tenter chacun de tirer la couverture à eux. Entant en fin de match, Endrick est souvent, malgré son style brouillon, le plus dangereux des joueurs offensifs. Un problème de taille sachant que Kylian Mbappé ne parvient pas à ouvrir son compteur buts avec le Real en Liga. Et que les points se perdent en route également.

Il pique une colère monstre en direct

En Espagne, c’est l’incompréhension et l’ancien joueur du PSG, connu pour sa grande confiance en lui, se met à douter. La preuve, la presse espagnole, qui ne manque rien et filme tout, a zoomé sur ce que faisait Kylian Mbappé sur son téléphone au moment de revenir au car du Real après le match à Las Palmas. L’attaquant français regardait un article d’un média français évoquant ses difficultés à s’intégrer au Real et son rendement décevant sur le terrain. Une preuve que la confiance n’est plus là, lui qui se disait souvent hermétique aux critiques et aux avis sur sa performance, en dehors de ceux de son entourage ou de ses entraineurs.

🐢😤 "KYLIAN, LIBÉRATE: SÉ TÚ".



🗣️ @KMbappe, el discurso de @As_TomasRoncero que te cambiará la temporada: pic.twitter.com/Wc1xIkwrqe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2024

En Espagne, voir cette adaptation difficile peut étonner, même s’il faut se souvenir que Karim Benzema a bu le bouillon pendant un an avant de trouver progressivement son rythme. C’est pourquoi le journaliste de AS Tomas Roncero a pris la parole sur El Chiringuito pour remonter le moral du Français. « Kylian Mbappé, Libère toi. Libère toi de la pression. Profite de jouer pour le Real Madrid. Tu vas en mettre cinquante cette année mais libère toi du poids de ta signature ici. Bien sûr qu’on a beosin de toi, mais fais-le », a exigé le journaliste sympathisant du Real Madrid dans le show télévisuel de la chaine Mega. Signe que le dossier Kylian Mbappé et ses débuts compliqués font parler toute l’Espagne, même si tout le monde est persuadé que le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a pas perdu son football à ce point.