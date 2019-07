Real Madrid : Gareth Bale reçoit une offre galactique !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinedine Zidane a tout de même envoyé un énorme pavé dans la mare ce dimanche en expliquant qu’il avait décidé de se séparer de Gareth Bale, et qu’il était donc bon pour le Gallois de signer rapidement dans son nouveau club. Une annonce qui semble tout de même très précipitée, sachant que l’ailier du Real Madrid a quelques touches solides, mais pas au point d’avoir le stylo pour signer entre les mains. Son agent l’a forcément mal pris, mais cette manœuvre était bien évidemment stratégique, puisqu’elle a pour but de pousser l’ancien de Tottenham vers la sortie. Et peut-être permettre au Real Madrid de faire un gros coup derrière...

En attendant, niveau porte de sortie, Gareth Bale vient de trouver un pont… d’or. The Telegraph annonce que la Chine est arrivée dans le dossier en défonçant tout sur son passage. Le Beijing Guoan a ainsi promis au Gallois qu’il ferait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat chinois, avec un salaire calquée sur ses gains actuels avec le Real Madrid, soit 660.000 euros par semaine. Le club de la capitale chinoise a désormais 10 jours pour boucler cette opération, sachant que le marché des transferts se termine le 31 juillet dans le championnat asiatique, et que les discussions avec le Real Madrid n'ont pas encore débuté.