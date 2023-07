Real Madrid ‍: Ferland Mendy humilié par l'Arabie saoudite

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, les fans de football étaient gâtés avec un Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en match de préparation. Les Catalans n'ont fait qu'une bouchée des Merengue.

Le Barça se devait de réagir ce samedi soir après une lourde défaite 5 buts à 3 face à Arsenal en match de préparation. Dans un stade de Dallas archi comble, les hommes de Xavi ont fait le show contre le Real Madrid. Une belle victoire sur le score de 3 buts à 0 avec une réalisation notable d'Ousmane Dembélé, annoncé dans les petits papiers du PSG. S'il y en a un qui a vécu une soirée compliquée, c'est Ferland Mendy. Titulaire, l'international français a vite dû céder sa place, blessé. Une nouvelle blessure qui a plus qu'agacé les fans et observateurs du Real Madrid, qui n'en peuvent plus de la dynamique actuelle de l'ancien latéral de l'OL. Sur les réseaux sociaux, certains ont passé un message clair à l'Arabie saoudite.

Mendy, l'Arabie saoudite dit non...

Thanks, but keep him in your team 😃 https://t.co/YFytsN8Y4v — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 30, 2023

Depuis quelques mois maintenant, le pays du Golfe met le paquet pour recruter des joueurs évoluant en Europe. Les fans du Real Madrid aimeraient apparemment bien que les Saoudiens s'intéressent de plus près à Ferland Mendy, en situation d'échec au club. Après sa sortie prématurée contre le Barça, des posts interpellant tous les clubs de la ligue saoudienne pour venir recruter Mendy ont pu être aperçus sur les réseaux sociaux. Et un club a répondu : Al-Fateh. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse est limpide : « Merci, mais gardez-le dans votre équipe ». Si le commentaire est accompagné d'un smiley, il veut néanmoins dire beaucoup sur la dynamique actuelle de Ferland Mendy. Si un départ du Real Madrid avait été évoqué cet été, il devrait néanmoins rester. Sauf si les Merengue reçoivent l'offre qu'il faut. Mais cette dernière ne proviendra certainement pas d'Arabie saoudite...