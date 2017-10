Real Madrid : Cristiano Ronaldo préfère Zidane entraineur que joueur

Dans : Liga.

Vainqueur de Getafe ce week-end (2-1), le Real Madrid s’est repositionné dans la course en titre. En effet, le club merengue a profité du match nul entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid (1-1) pour revenir à cinq points du club catalan, qui réalisait jusqu’ici un sans-faute en championnat. Emmenés par Zinedine Zidane, les joueurs madrilènes auront à cœur de réaliser un nouveau doublé Liga – Ligue des Champions cette année. Une chose est sûre, ils sont à fond avec leur entraîneur. Dans les colonnes du Daily Star, Cristiano Ronaldo a déclaré sa flamme à l’ancien capitaine de l’Equipe de France.

« Il réalise un travail extraordinaire, il est en train de montrer qu’il devient un très bon entraîneur. Je l’admirais déjà en tant que joueur et je l’admire maintenant encore plus en tant que coach. Je n’ai aucun doute sur le fait que le succès de cette équipe est dû à l’excellent travail qu’il fait » a confié la star portugaise, fan de la méthode Zidane. Ce dernier fait l’unanimité depuis quasiment deux ans désormais, pour le plus grand bonheur des fans du Real Madrid…